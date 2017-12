Woning Noord onbewoonbaar na keukenbrand

Een woning in Noord is vanavond onbewoonbaar geraakt nadat een keukenbrand voor fikse rookschade zorgde. De bewoonster kon nog net op tijd uit haar huis rennen.

Het lijkt er op dat de brand is ontstaan nadat de vlam in de pan sloeg. De schade aan de woning in de Derde Vogelstraat is te groot om er vannacht te slapen.

De bewoonster bleef ongedeerd maar moet dus wel op zoek naar onderdak voor de avond.