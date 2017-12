Mogelijk geschoten in Rembrandtpark: politie sluit deel park af

De politie heeft een deel van het Rembrandtpark vanavond afgesloten vanwege een mogelijke schietpartij. Dat meldt een woordvoerster van de politie aan AT5.

Bij het onderzoek is ook de forensische opsporing betrokken. De politie kwam met veel eenheden ter plaatse nadat er schoten waren gehoord door een getuige.

In het park zijn meerdere goederen in beslag genomen door agenten. Waarom is nog onduidelijk. Een woordvoerster van de politie laat weten dat het onderzoek nog zeker enige tijd in beslag gaat nemen.