Uitstekend debuut voor Winston Bogarde als hoofdcoach: zevenklapper Jong Ajax

Voor het eerst stond hij langs de kant als hoofdtrainer in het betaalde voetbal en Winston Bogarde zal tevreden zijn geweest. Jong Ajax rolde op eigen veld FC Volendam op met dikke cijfers.

In de eerste helft leken de jonge Ajacieden een pittige kluif te hebben aan de Volendammers. Lang bleef de brilstand op het bord staan tot Mateo Cassierra kort voor rust de ban brak met een droge knal.

Stilte voor de storm

Het eerste kwartier in de tweede helft begon rustig maar toen braken er tien magische minuten aan. Tussen de 61e minuut en de 71e minuut werd er vier keer geschoord. Cassierra, Che Nunnely, nogmaals Cassierra en Noussair Mazraoui vonden achtereenvolgens het net.

Maar het leed was nog niet geleden voor de arme Volendammers. Kaj Sierhuis scoorde in de laatste tien minuten nog eens twee keer waarmee de eindstand van 7-0 bereikt werd.

Door de overwinning blijft Ajax in het spoor van koploper NEC (dat zelf zeven keer scoorde tegen AZ: 2-7), de achterstand is één punt. De eerstvolgende speelronde in de Jupiler League is 12 januari, dan wacht met nummer drie Fortuna Sittard weer een topper.