Met kerst opgegeten dieren alvast herdacht tijdens vredesdienst

De dieren die de komende dagen op de borden terecht komen, werden vrijdagavond alvast herdacht tijdens een vredesdienst voor de dieren in de Nassaukerk.

Veel mensen eten graag een traditioneel stukje vlees met kerst, met de gevulde kalkoen als koploper. Voor veel vegetariërs, veganisten en fanatieke dierenvrienden zijn de feestdagen dan ook niet de makkelijkste in het jaar.

En daarom komen enkelen van hen jaarlijks in de kerk samen voor deze vredesmis. 'Deze avond gaat vooral over de dieren in de bio-industrie die vergeten worden, opgesloten zitten in schuren en met kerst op het bord belanden van mensen', vertelt Sandra.

'Maar ook voor dieren die speciaal voor het kerstdiner door schietgrage jagers om het leven worden gebracht', schrijft de organisatie. En ondanks dat het nog wel even zal duren voordat Flappie de kerst een keer wel overleeft is er hier veel hoop voor de toekomst, stelt Sandra. 'Het is hip, het is lekker. Wetenschappers zeggen dat het gezonder is, het is in opkomst.'