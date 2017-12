Zaterdag eerste dag van de kerstdrukte: '100.000 mensen in Kalverstraat gaan we wel halen'

De Kalverstraat beleeft vandaag naar verwachting de drukste dag van het jaar. '100.000 mensen gaan we wel halen.' Volgens GVB krijgen de trams in het centrum vooral pas na kerst met extra reizigers en vertraging te maken.

De winkelstraten barsten deze zaterdag uit hun voegen nu de kerstdagen net daarna komen, voorspelt bureau RMC, dat continue bezoekersaantallen in winkelstraten meet.

'Het zal ietsje minder druk worden dan in 2016, maar 100.000 mensen door de Kalverstraat, dat gaan we op de drukste dag van het jaar wel halen', zegt Huib Lubbers, directeur van RMC. Op een 'normale goede' zaterdag lopen er 50.000 tot 70.000 mensen door de populaire winkelstraat.



Voor het eerst continue de drukte meten

Met slimme camera’s en wifi-sensoren meet de gemeente dit jaar voor het eerst continue hoe druk het is in de Kalverstraat. Dat gebeurt ook op de Wallen. Er kan dan snel ingegrepen worden als dat nodig is. Gevaarlijk druk zal het niet worden, verwacht Zeger Stinus, voorzitter van de winkeliersvereniging Kalverstraat en Heiligeweg. 'Er lopen ook gastheren rond, die kunnen problemen signaleren en indien nodig informatie aan de politie doorgeven.'

Goed om te weten is dat de drukte zich concentreert tussen twee en vijf uur. Ga dus voor die tijd de stad in, adviseren Lubbers en Stinus, dan is het nog goed te doen. Lubbers: 'Wie om half vier komt, heeft de piek te pakken. Dan kan het niet zo fijn lopen meer zijn.'

Lesje geleerd na de afsluiting

De Kalverstraat is in het verleden vanwege de drukte één keer gedeeltelijk afgesloten geweest. Dat had ook te maken met een verbouwing die veel loopruimte innam. 'Hiervan hebben we geleerd door de straat nu zoveel mogelijk obstakelvrij te maken en te houden', zegt een woordvoerder van de gemeente. Mocht het toch te druk worden, dan worden mensen door de politie bij de ingangen gedoseerd toegelaten of worden ingangen tijdelijk even afgesloten.

De gemeente adviseert met het openbaar vervoer naar het centrum te komen en de auto te laten staan. Kom je wel met de auto, let dan voor informatie over parkeren op de informatiepanelen bij de afslagen van de A10 of kijk van tevoren op de website van de gemeente. De P+R van de Arena is niet beschikbaar door de kerstactiviteiten die daar plaatsvinden.

De feestdagen als één groot evenement

De dagen rond Kerst en oud en nieuw beschouwt de gemeente als een soort evenement. Er zijn allerlei voorbereidingen getroffen en er wordt samengewerkt met GVB, politie, handhavers en stewards die touringcars begeleiden.

Voor GVB is het weekend voor Kerst een 'gewoon' weekend. Uit de reisgegevens van OV-chipkaarten weet de vervoerder dat het druk wordt, maar niet zo druk dat er een speciale dienstregeling nodig is. Tijdens de kerstdagen rijdt GVB met een zondagdienstregeling. De drukke dagen beginnen pas daarna, met de start van de kerstvakantie. Dan is de 'drukkedagendienstregeling' van kracht: tram 2, 4, 5 en 9 rijden extra vaak en medewerkers helpen toeristen met kaartjes kopen.

Vorig jaar liepen trams en bussen in die dagen veel vertraging op door de verkeersdrukte in het centrum. Dat kan dit jaar weer gebeuren. Helaas is dat soms niet te voorkomen, zegt een woordvoerder. 'Als veel mensen over straat lopen en auto's stilstaan, kun je er met de tram of de bus niet langs. De vertraging heeft dan meer te maken met de drukte op straat dan met drukte in de tram.'

