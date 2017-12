Van Mohammed B., naar 'de school van Appie Nouri': 'Op het Calvijn College hangen nergens regels'

Het Calvijn College transformeerde de afgelopen jaren van dé probleemschool van Amsterdam, naar een voorbeeldinstelling. AT5's We Moeten Praten spreekt met directeur Jolanda Hogewind.

Hogewind trad in 2009 aan als directeur. Sindsdien is er veel veranderd. Heel veel. Van een beruchte school waar de politie soms nodig was om de orde te handhaven, veranderde het Calvijn naar een school waar leerlingen en buurtbewoners zélf toezicht houden op de regels en elkaar.



'Er hangen hier nergens regels', vertelt Hogewind. 'Ik was ooit op een andere school, hing daar een briefje op het toilet; "niet op de bril gaan staan." Dat leest toch als een soort uitnodiging om het wél te doen?'



Een van de bekendste leerlingen van de school is Ajax-middenvelder Abdelhak Nouri, die al maanden in een ziekenhuis ligt nadat hij eerder dit jaar op een trainingskamp in elkaar zakte. De gebeurtenissen rondom Nouri houden Hogewind nog altijd bezig. 'Iedere dag begin ik met 'm', vertelt ze wijzend op een grote foto van de Ajacied. 'En als ik naar huis ga zie ik hem ook altijd nog even.'



