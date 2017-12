Van Aartsen bezorgd over tekort aan agenten: 'Het is woekeren met de tijd'

Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen vindt dat het kabinet niet genoeg geld heeft uitgetrokken om de tekorten bij de politie weg te werken. 'Ik heb het Binnenhof daar al vaak mee lastig gevallen, en daar zal ik zeker mee doorgaan', zegt Van Aartsen tegen AT5.

De politie in Amsterdam zit tegen de grens aan van wat mogelijk is, aldus Van Aartsen. 'Het is woekeren met de tijd, ik heb al met de wijkagenten van De Wallen en het Rembrandtplein gesproken, het is woekeren met de tijd, woekeren met de mogelijkheden die je hebt.'

Van Aartsen heeft het probleem al vaker aangekaart in Den Haag en had op meer geld gehoopt. 'Ik heb als voorzitter van alle regioburgemeesters ter voorbereiding voor de kabinetsformatie aan het Binnenhof laten weten: we hebben ongeveer een miljard extra nodig. Dat is er niet gekomen. Er is geloof ik 267 miljoen voor uitgetrokken.'

'Amsterdam heeft natuurlijk capaciteit voor ongeveer 850.000 tot 890.000 inwoners, maar iedere dag zijn er hier veel meer, dat is iets heel typisch voor Amsterdam. Ik zal, ook om mijn opvolger of opvolgster te helpen, daar zeker op blijven tamboereren.'

