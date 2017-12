Moeder doodgereden Marvin wil strengere regels voor oudere automobilisten

Een jaar geleden werd Marvin Silva (42) aangereden door een 89-jarige automobilist. Beiden overleefden het ongeluk niet. De moeder van Marvin is een petitie gestart om de regels voor oudere automobilisten te verscherpen.

Marvin liet die bewuste dag in mei zijn hond uit bij de Ookmeerweg toen hij werd geschept. 'Hij heeft drie dagen in kunstmatige coma gelegen', vertelt zijn moeder Joke Wiesemann. 'Daarna is de behandeling gestopt.' Ook zijn hond overleefde het niet.

De 89-jarige man is waarschijnlijk achter het stuur onwel geworden. De familie van de man discussieerde al een tijd of het wel verstandig was om hem een auto te laten besturen. 'Er zijn mensen die beginnend dementerend zijn en dat niet in de gaten hebben. Die denken dat ze kunnen rijden', zegt Wiesemann.

Strengere regels

Automobilisten boven de 75 jaar worden nu om de vijf jaar gekeurd. Na deze keuring wordt besloten of het rijbewijs met vijf jaar wordt verlengd. Volgens Wiesemann is dit niet frequent genoeg en zijn de keuringen niet goed genoeg. Er moet een hoop verbeteren. Daarom is zij een petitie gestart.

'Zodat er wat strengere regels komen en dat er beter en frequenter gekeurd wordt', vult ze aan. 'Ogen worden getest, je mag een papiertje invullen. Je kan erop zetten wat je wil, geen reactievermogentest en je krijgt er weer vijf jaar bij.'

Petitie

Het doel is om 40.000 handtekeningen binnen te halen. Als dit lukt, wil Joke naar den Haag om een wetswijziging voor te stellen, zodat een ongeluk zoals dat van Marvin hopelijk minder vaak voor zal komen. De petitie kan hier getekend worden.