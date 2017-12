Bestelbus brandt uit op A10 West

Op de A10 West bij Slotervaart is vanmiddag een bestelbus uitgebrand. Op beelden is te zien dat de vlammen snel om zich heen sloegen en dat er zich veel rook ontwikkelde.

Hoe de bus in brand heeft kunnen vliegen, is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de inzittenden zichzelf in veiligheid hebben kunnen brengen.

Omdat de auto op een wat onhandige plek stilstond, moest de afslag bij de S107 worden afgesloten. Inmiddels is het voertuig geborgen en kan het verkeer daar wel weer gewoon langs.

A10 De Nieuwe Meer►Coenplein weg dicht bij Amsterdam-Slotervaart door brandend voertuig. De brandweer is ter plaatse. #A10 R 21.7 pic.twitter.com/CQYU83ihft — RWS verkeer (@RWS_verkeer) December 23, 2017