Bewoner uit huis gezet om 1400 hennepplanten

Op last van de burgemeester is er gisteren een woning aan de Ookmeerweg gesloten. Begin deze maand werd er in het huis een hennepplantage met 1400 planten werd opgerold. De woning blijft drie maanden gesloten.

De agenten kwamen de plantage op het spoor nadat een inspecteur van netbeheerder Liander een enorm verbruik in de flat had geconstateerd. Bij controle bleken de elektriciteitsleidingen naar de woning toe gevaarlijk heet te zijn, meldde de politie destijds op Facebook.

De wijkagent trof er meer aanwijzingen voor een hennepplantage aan en besloot de woning binnen te gaan. Daar vond hij 1400 planten, 41 assimilatielampen en 17 kilo henneptoppen.

Volgens Liander was de situatie in het huis zeer brandgevaarlijk. Dat was een van de redenen om de bewoner uit zijn huis te zetten.