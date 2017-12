Drukke tijd voor Amsterdamse kerken door kerst: 'Ik moet alles nog versieren'

Hoewel de meeste mensen tijdens kerst even vrij zijn, is dit voor de kerk de allerdrukste tijd van het jaar. En dat betekende dat er vandaag nog even flink doorgewerkt moest worden.

Voor pastoor Theo Meedendorp is kerst allesbehalve een ontspannen tijd. 'Dat komt niet alleen door de samenkomst op zondag, maar ook door allerlei andere samenkomsten door de week.' Want die samenkomsten leveren veel werk op: 'De kerk moet nog versierd worden. En ik moet nog de puntjes op de i zetten voor het verhaal dat ik ga houden.'

Kerk omtoveren

Ook pastoor Pierre Valkering heeft het druk. 'Ik moet de hele kerk nog omtoveren', zegt hij. 'Overal komen bloemen en kaarsen. Alle gewaden worden opgestreken. Het moet er helemaal tiptop uitzien.'

Hoewel de mannen zich nog druk maken om hun kerk, weten ze al heel goed wat ze in de mis willen zeggen. 'Ik wil aan Amsterdammers meegeven dat jezus het belangrijkste cadeau van God is, en dat God daarmee laat zien dat hij deze wereld niet loslaat, niet vergeet en dat hij het leven van mensen belangrijk vindt', zegt Meedendorp.

Valkering: 'We moeten erin blijven geloven. In onszelf, in elkaar en in onze lieve heer.'