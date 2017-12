Vredesdienst voor dieren die op kersttafel belanden: 'Vegan is ook heel lekker'

Een konijnenbout, een gevulde kalkoen of een hertenbiefstuk: allemaal gerechten die tijdens de kerst veel worden geserveerd. En dat is niet oké volgens tientallen Amsterdammers die gisteravond samenkwamen in de Nassaukerk. Zij hielden een vredesdienst voor alle dieren die rond deze tijd van het jaar geslacht worden.

De avond is georganiseerd voor dieren die in de vee-industrie 'vergeten worden en opgesloten zitten in schuren', zegt een van de initiatiefneemsters, Sandra van der Werd. 'En vervolgens belanden ze met kerst ook nog op de borden van mensen.'

Vleesvrije kersttafel

Dat vindt Sandra, en met haar nog veel anderen, niet gepast. Daarom komen ze sinds 2014 samen op deze vredesdienst voor dieren. Dat heeft zeker zin, denkt ze. 'Vegan is tegenwoordig helemaal in, voor het milieu schijnt het ook de enige optie te zijn. Het is ook lekker. De kersttafel vleesvrij krijgen is helemaal geen onbegonnen werk.'

Toch zul je naar alternatieven voor het vlees nog even zelf moeten zoeken. 'Ik weet dat vegetarische kipstukjes naar kip smaken, maar ik heb nooit konijn en hert gegeten, dus weet niet wat je daar voor alternatief op moet vinden', zegt Sandra.