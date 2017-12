Jumbo in Zuid overvallen door twee gewapende mannen

De Jumbo aan de Hendrik Jacobszstraat in Zuid is vanavond overvallen door twee gewapende mannen. Daarbij is niemand gewond geraakt, maar de politie is nog op zoek naar de mannen.

Volgens de politie waren ze gewapend met een vuurwapen. De politie raadt mensen die ze zien daarom aan om niet bij ze in de buurt te komen, maar direct 112 te bellen.

Of er iets is buitgemaakt bij de overval, is nog niet duidelijk.

AMSTERDAM: overval jumbo h.jacobszstr niet benaderen ivm vuurwapens, 2 mannen,1northfacejas,1legergroene jogging https://t.co/9KC54ege7V — Burgernet N-Holland (@Burgernet_NH) December 23, 2017