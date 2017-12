Tennisleraar uit Noord gaat naar Australian Open: 'Hele eer'

Nog bijna twee weken, en dan stapt Edwin Gruijs in het vliegtuig naar Australië. De tennisleraar en racketspanner met een winkel in Noord is uitgenodigd om daar twee weken te helpen op de Australian Open. Een hele eer, vindt hij.

Vorig jaar werden er tijdens de Australian Open in totaal 5500 rackets bespannen in twee weken tijd. Samen met 19 anderen is Edwin daar bij het komende toernooi voor verantwoordelijk. 'Dat betekent dat ik in 20 minuten tijd een racket moet kunnen spannen. Je bent er de hele dag bezig, van 's ochtends 7 uur tot na de wedstrijd. Dat komt neer op 30 tot 40 rackets per dag, hard werken dus.'

Veel getraind

Om dat te kunnen doen, oefent hij nu veel. 'Je moet wel de vingervaardigheid hebben om die snelheid erin te houden. Het ziet er heel simpel uit, maar dat is het niet. Je moet weten met welke snaren je werkt, voor welke niveaus...' Toch maakt hij zich geen zorgen. 'Ik ga ervan uit dat ik het goed doe, daar ben ik voor getraind.'

En als alles inderdaad goed gaat, bereidt hij zich vast voor op nog meer toernooien. 'Er zijn nog meer Grand Slams, dus dan wacht ik op de volgende uitnodiging. Ik heb in ieder geval veel zin in januari. Het wordt hard werken, maar ook heel erg leuk.'