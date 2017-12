Erik ten Hag heeft interesse in overstap naar Ajax

FC Utrecht-trainer Erik ten Hag staat open voor een tussentijdse overstap naar Ajax. 'Ajax is een aansprekende club, de meest fascinerende club in Nederland. Natuurlijk heb ik daar interesse in.'

Dat zeg hij tegen de NOS. Hij gaat nog niet zelf om tafel zitten met de club. Volgens hem moet Ajax er eerst uit komen met FC Utrecht. 'Daar sta ik volkomen buiten', zegt hij.

Lees ook: 'Erik ten Hag na dit weekend nieuwe trainer Ajax'

Op de vraag of hij interesse heeft om trainer bij Ajax te worden, zegt hij ja. 'Wie niet? Ook Erik ten Hag zou dat een geweldige uitdaging vinden', zegt hij over zichzelf. 'Natuurlijk heb ik daar interesse in. Maar het is aan de clubs.'

Donderdag werd bekend dat Marcel Keizer is ontslagen bij Ajax door tegenvallende resultaten. Ten Hag wordt gezien als de mogelijke opvolger. Ajax gaat morgen na de wedstrijd tegen Willem II aan de slag om Ten Hag binnen te halen.