Laatste uren voor druilerig Kerstmis losbarst

Nog snel even de laatste boodschappen doen, toch nog die kerstboom op de kop tikken en 's avonds naar de kerk of een levende kerststal. Het is de dag voor kerst in de stad.

De gemeente houdt de drukte in de stad nauwlettend in de gaten. Net als gisteren zullen veel Amsterdammer nog op pad gaan voor de laatste boodschappen. De meeste winkels zijn op Eerste Kerstdag namelijk dicht.

Behalve stress is Kerst natuurlijk ook een tijd voor bezinning en gezelligheid. Zo kun je met Kerstavond naar de kerk of bijvoorbeeld naar het Oosterpark, waar vanavond een lichtjesroute is met een levende kerststal aan het eind. Daar kun je dus een selfie maken met een echte Jozef, Maria en baby-Jezus. Er worden daarnaast kerstliedjes gezongen en er is warme chocolademelk.

Kerst zelf belooft net als vandaag een bewolkte dag te worden met een temperatuur rond de 9 graden. Dinsdag gaat het naar verwachting ook regenen.