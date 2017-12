Automobilist zonder rijbewijs betrapt: 'Maakt nou uit? Ik hoef niet ver'

Motoragent Peter Stoffels van het Verkeershandhavingsteam heeft er een enerverende nacht op zitten.

Dat blijkt uit zijn verslag op Twitter. De motoragent moest vannacht eerst naar een aanrijding op de Gooiseweg, waar een busje boven op de 'middengeleider' was beland. Die wist de politie 'terug op zijn pootjes' te zetten.

Bij een ander ongeval kreeg een automobilist een klapband op de A10. Terwijl de bergers aan de slag gingen, negeerden vijf andere automobilisten een rood kruis. 'Zij krijgen allemaal post van het Openbaar Ministerie', schrijft Stoffels.

Collega's BT Zuidoost Bijlmermeer bij een aanrijding op de Gooiseweg. Busje op de middengeleider. Terug op zijn "pootjes" gezet door @TTA020 .

Vtgn afgesleept door @Bergnet_NL . pic.twitter.com/eEPEINDMnp — Peter Stoffels (@PA_Stoffels) December 24, 2017

Een andere vekeersaso stond met zijn auto zonder verlichting op de Prins Hendrikkade. De man kon geen rijbewijs overhandigen, want die bleek hij niet te hebben. De bestuurder vond dat dat wel kon. 'Wat maakt dat nou uit? Ik hoef niet ver', zou hij tegen hebben geworpen. Ook hij krijgt te maken met justitie.

Tractor in tunnel

En daarmee was de nacht nog steeds niet voorbij voor motoragent Stoffels. Want er bleek ook nog eens een tractor met aanhangwagen door de Piet Heintunnel te rijden. En dat mag helemaal niet. Dus Stoffels moest de bestuurder veilig door de tunnel loodsen om hem vervolgens een boete uit te delen.

Landbouwtrekker met ahw in de Piet Heintunnel. Deze combinatie mag hier niet rijden. Piet Heintunnel is aan autoweg. Combinatie door de tunnel heen begeleid met een ❌ op rijstrook 2. Bestuurder PV gekregen. pic.twitter.com/mYLdIafNNd — Peter Stoffels (@PA_Stoffels) December 24, 2017

Na deze drukke avond heeft Stoffels in ieder geval een paar dagen vrij. 'Dienst zit erop. Nu naar huis. Ik ben er 28 december weer. Wens iedereen een prettige kerst', twitterde hij nog even na zes uur.