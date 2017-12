Amsterdam komt met Top600-aanpak voor psychiatrische patiënten

Amsterdam gaat op dezelfde manier als nu gebeurt met de Top600 voor jonge, zware criminelen, tientallen psychiatrische patiënten volgen en monitoren.

'Er komt een soort groep, waarbij we zeggen: deze mensen hebben een bepaalde stoornis en die zouden gevaarlijk kunnen worden. Die gaan we net als de Top600 behandelen', aldus hoofdofficier van justitie Theo Hofstee in een interview met AT5.

Onder andere de gemeente, ggz-instellingen en het Openbaar Ministerie zijn bij het plan betrokken.

De Top600 hanteert de gemeente al een paar jaar voor de 600 jonge criminelen die relatief vaak zware misdrijven plegen. Onlangs werd die lijst uitgebreid naar de Top1000. In die aanpak werken ruim 40 instanties intensief samen om de jonge criminelen aan te pakken en vervolgens op het rechte pad proberen te krijgen.

Lees ook: 'Verwarde personen vallen door verwijsbriefje tussen wal en schip'



Tientallen mensen

Volgens Hofstee zal de nieuwe aanpak voor psychiatrische patiënten gelden voor tientallen mensen in Amsterdam. 'Zij zijn al in beeld van de GGZ en worden al op een bepaalde manier verpleegd.'

De aanpak voor psychiatrische patiënten bevat geen strafrechtelijk deel, zoals bij de Top600 voor zware criminelen. 'Het gaat echt om de behandelingen. Je moet een sluitende aanpak hebben voor mensen met verward gedrag.'

De Amsterdamse hoofdofficier verwacht dat de aanpak volgend jaar al concreet wordt. 'Ik denk ook dat het niet zo lang duurt voordat daar meer over gecommuniceerd wordt.'



Lees ook: Zorgen bij huisartsen over verwarde personen: 'gaan naar "zoek het maar uit-samenleving"'