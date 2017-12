Politie jaagt op inbrekers in de buurt van het Mercatorplein

De politie is op zoek naar twee inbrekers in de omgeving van het Mercatorplein in West.

Via Burgernet verspreidde de politie rond kwart over tien het signalement van het duo. Het zou om twintigers gaan. Een van hen droeg een beige jas met een bontkraag, witte schoenen en een spijkerbroek. Hij had een rode plastic tas bij zich.

De andere inbreker droeg een donkere jas, donkere pet een ook een spijkerbroek. Het is niet duidelijk in welke richting zij vluchtten. De politie verzoekt Amsterdammers te bellen met 112 als zij het tweetal zien.