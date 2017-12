Korpschef Erik Akerboom wil verbod op vuurwerk

Voor sommigen is de jaarwisseling een feest, maar voor de hulpdiensten is het ieder jaar weer 'een grote nationale risicowedstrijd'. Dat zei korpschef Erik Akerboom vanochtend in WNL op Zondag.

'In het donker komt er iets in de mensen los', denkt de landelijke politiebaas. Hij haalde uit naar illegaal knalvuurwerk. 'Het illegale vuurwerk heeft zoveel kracht dat het soms zelfs een handgranaat overtreft. Je ziet dat er bijna aanslagen mee worden gepleegd.'

'Afgelopen nacht zijn weer ruiten gesneuveld door cobra’s. Stel je voor dat je zulk vuurwerk als persoon of hulpverlener op je af krijgt', zei Akerboom die voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen is. 'Vijfhonderd gewonden per jaar en soms zelfs een dode, dat is geen traditie die je wilt hebben. Maar zo’n verbod moet je handhaven en dat is lastig.'

Ook het Nederlands Genootschap van Burgemeesters liet gisteravond in EenVandaag weten voor een verbod op knalvuurwerk te zijn. In Amsterdam is er ook al jaren discussie over vuurwerk met oud en nieuw. De lokale politiek is steeds kritischer over consumentenvuurwerk. Volgend jaar wordt het aantal vuurwerkvrije zones in de stad uitgebreid.