Sylvie Meis deelt pikant filmpje als kerstgroet

BN'ers grijpen de feestdagen aan om het gewone volk een fijne kerst te wensen. Sylvie Meis besluit dat in lingerie te doen.

'Have yourself a flirty little Christmas', schrijft de presentatrice bij een filmpje waarin zij ronddartelt in een rood lingeriesetje. Meis, die onlangs werd ontslagen bij het Duitse RTL, promoot zo haar eigen ondergoedlijn.

Niet alleen Sylvie Meis verspreidt een creatieve 'kerstkaart'. Ook die van Peter R. de Vries springt in het oog. De misdaadjournalist deelt een overpeinzing met zijn volgers op Twitter waarin hij hen vraagt het verschil tussen God en een dictator te vinden.