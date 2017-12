Sensuele ballerina's strikken Quote 500-lid

Een miljoenenpand aan het Singel heeft eindelijk een nieuwe eigenaar. Om het aan de man te brengen prees de makelaar de woning aan met een zweterig filmpje waarin halfnaakte ballerina's spannende dingen deden.

Het filmpje verscheen begin dit jaar op Funda.nl en trok toen al de aandacht van onder andere zakenblad Quote. Voor het optrekje aan de gracht werd 2,75 miljoen gevraagd. Hoewel het pand dus uitermate geschikt is voor softporno-opnames, duurde het toch een tijdje voor iemand het wilde hebben.

Maar Quote meldt vandaag dat er uiteindelijk toch iemand overstag is gegaan. Een Quote 500-lid zelfs. Het gaat om Paul Nijhof, de nummer 260 uit het jaarlijkse lijstje. Hij is een 'expert in e-commerce'. In het kadaster is te lezen dat Nijhof vier ton minder dan de vraagprijs hoefde neer te leggen.