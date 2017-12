Michael Reiziger maakt maar één wijziging in basiselftal

Michael Reiziger gebruikt zijn debuut als interim-trainer van Ajax niet om de boel om te gooien. Op één positie na stelt hij hetzelfde elftal op als Marcel Keizer in zijn laatste wedstrijd.

Waar Keizer woensdag in de KNVB Beker nog voor Kasper Dolberg in de spits koos, stelt Reiziger vanmiddag tegen Willem II Klaas-Jan Huntelaar op. Dat betekent dat bijvoorbeeld Frenkie de Jong (die in de belangstelling van Manchester City zou staan) ook weer in de basis begint.

Reiziger en zijn assistent Winston Bogarde werden donderdag aangesteld toen Marcel Keizer werd ontslagen. Waarschijnlijk hebben ze niet heel lang de leiding, want Ajax zou Erik ten Hag van FC Utrecht willen overnemen als hoofdtrainer.