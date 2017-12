Opluchting voor Reiziger: Ajax knokt zich terug tegen Willem II en wint met 3-1

Ajax heeft zondagmiddag met 3-1 gewonnen tegen Willem II. Het was de eerste test voor Michael Reizer, die als nieuwe trainer Ajax naar de overwinning moest loodsen.

Het debuut van Reiziger ging niet over rozen. Ajax kende een sterke start, maar het bleek niet genoeg voor een openingstreffer. Tegen de verwachting in werd die gemaakt door de Tilburgers, die dankzij Fran Sol in de 53ste minuut op voorsprong kwamen.

Een ontregeld Ajax knokte zich terug in de wedstrijd. Eerst was het Justin Kluivert, die een dankzij een sublieme treffer in de rechterkruising de score gelijk zette.

Neres

Daarna was de hoofrol weggelegd voor de Braziliaan David Neres. Dankzij een goeie actie en de assist die daarop volgde, kon Dolberg in de 72ste minuut Ajax op voorsprong helpen. Een krappe tien minuten later was het Neres zelf die de winst verzekerde.

De laatste wedstrijd voor de winterstop sluit Ajax daarom positief af. Dat moet een opluchting zijn voor Michael Reiziger, die nu de schone taak wacht om het team in rustig vaarwater te brengen.