Klacht na onterechte aanhoudingen door anti-terreurteams: 'we waren machteloos'

Een zware politiemacht arresteerde vrijdagavond vier jongens op het Marnixplein. Eén van hen kreeg zelfs een automatisch wapen op zich gericht. Maar de aanhoudingen bleken onterecht en de politie liet de jongens al snel weer gaan. Zonder uitleg waarom ze precies werden opgepakt. Het viertal gaat een klacht tegen de politie indienen, zo vertelt een van hen anoniem tegen AT5.

Leden van het Rapid Response Team (RRT) van de politie, beter bekend als de anti-terreurteams, waren nodig bij de arrestatie van de jongens. Ze werden klemgereden en aangehouden op het Marnixplein, nadat er iemand op de Joost Bankersweg bedreigd zou zijn met een vuurwapen. Eén van de jongens leek tegen te stribbelen.

Lees ook: Met zware wapens gearresteerde mannen blijken onschuldig

Alleen was het niet echt tegenstribbelen, vertellen de jongens nu. 'Omdat het hem niet zo goed lukte, en hij het uitlegde waarom dat zo was. Hij was net geopereerd. Hoe meer hij dat deed, hoe meer er geschreeuwd werd en er geweld werd gebruikt. We waren machteloos, we begrepen niet wat er aan de hand was.'

'Bang dat ze zouden schieten'

Onder het politiegeweld nam de angst bij de jongens toe. 'Ik zag dat hij pijn had en daardoor schreeuwde. Ik was bang dat er alsnog op hem geschoten zou worden. Ik zag overal lasers op hem', vertelt een van de jongens.

Een uur na de arrestatie stonden ze alweer op straat. Ze bleken onschuldig. 'We waren gewoon aan het rijden door de stad, net zoals anderen. We snappen niet waarom ze ons hebben uitgekozen.'

Lees ook: Zwaarbewapende specialisten in actie op Marnixplein en Admiraal de Ruijterweg

De politie verklaarde gisteren dat de jongens vanwege de onterechte arrestatie een nazorgtraject zullen krijgen. De jongens hebben begrip voor de arrestatie. 'Ik begrijp dat ze in de stad zijn voor de veiligheid.' Maar niet voor de manier waarop de politie het afhandelt: 'Maar als jij zelf door hebt dat je fout zit ga je met een andere manier met elkaar om. Ik heb niks van ze gehoord. Heel brutaal en raar gedrag.'

Pas na kerst een gesprek

De politie laat in een reactie weten dat er inderdaad een nazorgtraject is opgestart. De jongens zullen alleen wel pas na de kerstdagen worden uitgenodigd voor een gesprek waarin zij antwoorden gaan krijgen op hun vragen. Ook zal er excuses worden aangeboden en wordt de grootste bos bloemen die in Amsterdam te vinden is overhandigd, aldus een woordvoerder van de politie.