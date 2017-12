Op de valreep laatste kerstinkopen doen: 'het was soms hysterisch'

Op de valreep naar de bakker, de slager of de kaasboer: vandaag werden de allerlaatste kerstinkopen gedaan. Niet alleen bij de supermarkten liep het storm, vooral bij de kleine speciaalzaken stond het vol.

Het kerstdiner mocht dit jaar weer wat kosten, de Amsterdammers gaven behoorlijk wat geld uit. Volgens Arno Veenhof van slager De Leeuw aan de Utrechtsestraat, was het bedrag op de gemiddelde kassabon tussen de 150 en 170 euro.

Hysterie bij de kaasboer

De winkeliers hebben een zwaar weekend achter de rug ondanks de extra ingezette mankracht. 'De rijen tot aan buiten, het was hysterisch af en toe', zegt kaasboer Danny Brouwer. 'Klanten wisten niet meer waar ze moesten staan want het was gewoon helemaal vol.'

Ondanks dat Amsterdam tóch niet de meest diverse stad ter wereld is, komen de meest uiteenlopende gerechten op tafel te staan. Een simpel kippetje, Surinaamse Pom of beef Wellington, op het eten is in elk geval niet bezuinigd.