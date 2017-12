De Ligt over ontslag Keizer: 'ik kreeg een appje in de auto'

Het ontslag van trainer Marcel Keizer kwam behoorlijk onverwacht voor Matthijs de Ligt. In de auto kreeg De Ligt een appje dat het voorbij was, 'de dag na Twente'.

Zondagmiddag speelde Ajax tegen de Tilburgers onder leiding van interim-coach Michael Reiziger. Maar de wedstrijd stond in het teken van de grote afwezige: Marcel Keizer.

Niet alleen Keizer

'Jammer, want ik vond het een goede trainer', zegt De Ligt. Volgens de 18-jarige verdediger zijn de teleurstellende resultaten niet alleen Keizer aan te rekenen.

Hij somt op: 'Europees hebben we niets gehaald. We zijn niet eens in het toernooi gekomen. Dat mag je jezelf aanrekenen. De competitiestart is niet top, dat mag je jezelf ook aanrekenen. En je bent uit de beker gevlogen. Om alles naar de trainer te schuiven, dat vind ik heel makkelijk'.