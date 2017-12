Kluivert werkt aan handelsmerk: 'Bijna gegarandeerd een goal'

Het was een bijna identieke goal die Justin Kluivert maakte tegen Roda JC en Willem II. 'Een Kluivertje', daar wil hij wel een handelsmerk van maken.

Ajax had het even moeilijk tegen de Tilburgers, maar toen het doelpunt viel, een fraaie treffer in de rechterkruising, brak de wedstrijd open.

'Dat je een tegendoelpunt krijgt kan gebeuren. Je moet gewoon je team vertrouwen', zegt Kluivert.

Reiziger en Bogarde

Over de nieuwe trainers niets dan lof. 'Ze deden het goed, gisteren ook op de training', aldus de jonge aanvaller. 'Ze hebben ons scherp gemaakt en ons laten focussen op deze wedstrijd. En niet op alles wat er omheen gebeurt.'

Desondanks vindt Kluivert het jammer dat Marcel Keizer is ontslagen. Ook hij hoorde het nieuws in de auto. 'Ik ga hem zeker nog een berichtje sturen'.

