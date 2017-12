Op een dakterras aan de Middenweg in Oost is zondagavond een uitslaande brand uitgebroken. Die is vermoedelijk veroorzaakt door vuurwerk. Bewoners zijn met de schrik vrijgekomen. Wel is het tramverkeer lang gestremd.

De brand ontstond op een dakterras op de eerste verdieping. De bewoner zat nietsvermoedend televisie te kijken toen zich ineens een menigte voor zijn huis verzamelde. Daarop nam de bewoner polshoogte, en kwam hij erachter dat zijn dakterrras de reden was van het spektakel.

Getuigen laten weten dat meerdere knallen hebben plaatsgevonden. De ravage is goed te zien op foto's van het dakterras.

Opgelaaid vuur

De brandweer was snel ter plaatse, en wist de brand onder controle te krijgen. Toen de hulpverleners waren vertrokken, bleek echter dat het vuur niet uit was. Daarop moesten de brandweerlieden rechtsomkeert maken en alsnog het opgelaaide vuur blussen.

Tram 9 gestremd

De Middenweg is afgesloten, tram 9 rijdt daarom een andere route. Nu rijdt de tram via de Wijttenbachstraat, Insulindeweg en het Flevoparkbad. De volgende haltes slaat de tram over:

Pretoriusstraat (Linnaeusstraat)

Hogeweg (Middenweg)

Hugo de Vrieslaan (Middenweg)

Kruislaan (Middenweg)

Brinkstraat (Middenweg)

Schoolstraat (Hartveldseweg)

Nic. Lublinkstraat (Muiderstraatweg)

Diemen (Sniep) (Muiderstraatweg)

Arent Krijtsstraat (Hartveldseweg)