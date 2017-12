Een trein is op kerstavond ter hoogte van de Houtmankade bekogeld met zwaar vuurwerk. Hoewel de trein niet zwaar beschadigd is geraakt, is de machinist 'zich het apelazarus geschrokken', aldus een woordvoerder van ProRail.

ProRail gaat aangifte doen naar aanleiding van het incident. Het ging om een trein die vanuit Schiphol via Amsterdam Centraal naar Amersfoort reed. De politie, die reageerde op de melding, heeft nog geen concrete aanwijzingen naar de daders.

'Volkomen belachelijk'

Volgens de woordvoerder van ProRail komen dit soort incidenten, die hij 'volkomen belachelijk' noemde, gelukkig nauwelijks voor.

'De trein heeft zijn weg kunnen vervolgen, maar het was een enorme klap. De machinist is van de trein gehaald, omdat hij zo geschrokken was van de knal. En dat zegt wel wat, want machinisten maken weleens wat mee', aldus ProRail.

Amsterdam t.h.v. #Houtmankade> Personen gooien zwaar vuurwerk naar treinen> 1 trein geraakt> #Politie onderweg. — Treinverkeersleiding ProRail (@ProRail_VL) December 24, 2017