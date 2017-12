De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Na een jarenlange stilte tussen André Hazes Junior en zijn moeder Rachel is de strijdbijl weer begraven.

Dat is te zien op een foto die de zanger deelde op zijn Instagram vanavond. 'Herenigd', besluitend met een hartje staat er onder het kiekje. Op de foto zitten hij en zijn moeder aan een eettafel kerstavond te vieren.

Ook de vriendin van Dré, Monique Westenberg, deelde de foto op het sociale platform. 'Omdat het tijd is. Omdat loslaten ook verder gaan betekent. Stapje voor stapje, in vrede en respect met elkaar. Mooie kerstdagen', zijn de bemoedigende woorden van Westenberg onder de post.

Zus Roxeanne

Waarom de breuk tussen Dré en Rachel tot stand kwam, werd in de media altijd stilgehouden. 'Het was een uit de hand gelopen discussie', vertelde Dré. De relatie met zus Roxeanne Hazes is nog niet verbeterd. Met haar heeft de zanger ook al jaren geen contact meer.