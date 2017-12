Het animo voor de kerstmis in de Westerkerk is ieder jaar groot. Ook vanavond stond een lange rij bezoekers te wachten voor de kerk. Om 22.00 uur opende de kerk haar deuren.

Prinsengracht 281 is ieder het adres van één van de drukstbezochte kerstdiensten in Amsterdam. Honderden mensen zijn ook vanavond naar de kerk gekomen om te luisteren naar onder meer de muziek van Bach en een traditionele dienst van Fokkelien Oosterwijk. Tweehonderd kaarsen in klassieke kaarsenkronen versieren de kerk.