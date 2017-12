One Direction zanger Louis Tomlinson heeft de afgelopen dagen kerstinkopen gedaan in de stad. Dat blijkt uit beelden die fans van hem verspreiden op sociale media.

Uit de foto's op Twitter blijkt dat hij ook redelijk wat tijd nam voor zijn fans. Louis was in de stad samen met zijn 25-jarige vriendin Eleanor Calder.

Louis was gisteren jarig en mocht toen 26 kaarsjes uitblazen. Zijn band One Direction is sinds twee jaar tijdelijk uit elkaar. Sindsdien werkt hij aan zijn solocarrière.