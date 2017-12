Ajax wil Ten Hag na de kerst presenteren

Ajax hoopt Erik ten Hag na de kerstdagen als nieuwe hoofdtrainer te kunnen presenteren. Directeur voetbalzaken Marc Overmars is in overleg met FC Utrecht over de aankoopsom van de coach.

Donderdag werd bekend dat Marcel Keizer is ontslagen bij Ajax door tegenvallende resultaten. Ten Hag wordt gezien als de mogelijke opvolger.

Ten Hag is al een bekende van Marc Overmars, door hun gezamenlijke verleden bij Go Ahead Eagles.