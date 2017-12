OM: ongeluk Stationsplein definitief geen opzet, 'snel beslissing over rechtszaak'

Er is definitief geen sprake van opzet bij de aanrijding voor het Stationsplein afgelopen zomer. Dat concludeert het Openbaar Ministerie nu ook het laatste rapport van een medisch deskundige vorige week is binnengekomen.

'Voor alle zekerheid hebben we nog een deskundigenrapport gevraagd, die bevestigt dat ook. Van opzet is dus geen sprake', aldus hoofdofficier van justitie Theo Hofstee in gesprek met AT5. 'De bestuurder had een abnormale lage glucosespiegel. Dan heb je eigenlijk geen bewustzijn. Dat zien anderen niet, maar dan weet je helemaal niet wat je aan het doen bent.'

Suikerziekte

De politie concludeerde eerder al dat het ging om iemand die een hypo kreeg vanwege een te lage suikerspiegel. Toch vroeg het Openbaar Ministerie voor alle zekerheid nog een aanvullend onderzoek. Bij het ongeluk op 10 juni van dit jaar voor het Centraal Station reed de automobilist zeven mensen aan toen hij onwel was geworden achter het stuur.

Rechtszaak

'Er is dus geen sprake van opzet, maar het kan nog wel een overtreding of misdrijf van de wegenverkeerswet zijn', legt Hofstee uit. Het is nu aan het Openbaar Ministerie om te beslissen of de bestuurder wordt vervolgd.

'Dat moeten we gaan beoordelen, maar we gaan daar niet lang mee wachten. We willen daar wel zo snel mogelijk een oordeel over geven. Ten aanzien van de slachtoffers, maar ook ten aanzien van de maatschappij.'

Slachtoffers

'Er zijn slachtoffer die daar stevig gewond zijn geraakt. De afwegingen die we gaan maken, willen we daarom eerst netjes met hen delen, voordat we die openbaar maken.'