Haalt deze man het kerstdiner? Politie geeft haarscherpe beelden van diefstal vrij

Het is nog maar de vraag of de man die op 26 mei van dit jaar voor duizenden euro's stal uit een kluisje bij een restaurant nabij CS het kerstdiner vanavond haalt. De politie heeft namelijk haarscherpe beelden van de dader vrijgegeven en hoopt hem zo snel mogelijk te kunnen aanhouden.

De man loopt op de bewuste dag de ruimte binnen waar kluisjes staan die werknemers kunnen gebruiken voor hun spullen. Met zijn telefoon in zijn hand en zijn oordopjes in zijn oren loopt de dader ruim zes minuten door de ruimte. Het lijkt alsof hij opzoek naar een specifieke kluis.

Gereedschap

Op een gegeven moment slaat de man zijn slag. Hij wrikt met een stuk gereedschap een kluisje open. Maar zonder resultaat, de kluis is leeg. De man gaat vervolgens verder met zijn zoektocht. Verderop in de ruimte maakt de man nog een kluis open. Hij heeft beet. De kluis zit vol duizenden euro's aan cash, die hij snel in zijn zak stopt.

Interieur

Het geld in de kluis was van een werknemer van het restaurant. 'Deze medewerker had het geldbedrag voorafgaand aan zijn werkdag opgenomen bij zijn bank. Hij zou de volgende dag nieuwe spullen voor zijn interieur gaan kopen. Het vermoeden is dat meer mensen geweten hebben dat er geld in zijn kluisje lag', legt een woordvoerder van de politie uit.

Wie de man op de beelden herkent, wordt verzocht te bellen met de politie op 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.