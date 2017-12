Bijzondere kerstdienst Leger des Heils brengt eenzamere Amsterdammers samen

Hoewel kerstmis voor de meeste mensen vooral een gezellige feestdag is, zijn er ook mensen die niet aan kunnen kloppen bij vrienden en familie. Voor hen organiseert het Leger des Heils ieder jaar een bijzondere mis.

In het pand van het Leger des Heils in Nieuw-West zijn zij toch in gezelschap om het bijzondere feest door te brengen. Sylvia van Boven ziet toe op de avond. 'Het is een dag waarop mensen hun eenzaamheid en alleen-zijn extra voelen', zegt ze

'Je moet toch ergens heen', zegt een bezoeker, die beaamt dat het die middag in Nieuw-West heel gezellig is. Volgens een andere bezoeker is het eten ook heerlijk. 'We hebben eerst een pasteitje gehad, en nu komt de rest. Dat ziet er ook geweldig uit.'

Jarenlange traditie

Sylvia verzorgt al jaren de kerkdienst op eerste kerstdag. Ondanks dat Sylvia haar eigen familie niet ziet met kerst, zet ze zich met liefde in. ‘Ik ben nog in het rijke bezit van kinderen en ouders, die ontmoet ik op andere momenten. Het is heerlijk om dit te kunnen doen voor mensen die dat niet hebben’.