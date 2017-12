Gewapende overval op Jumbo Reigersbos

Twee mannen hebben op eerste kerstdag geprobeerd om de Jumbo aan het Reigersbos te overvallen. Het is onduidelijk of hun poging is geslaagd.

Vlak voor sluitingstijd probeerden twee donkergetinte jongens of mannen de supermarkt te overvallen. Zij gebruikten daarbij een wapen, maar het is niet duidelijk welke.

Na het incident is een actie van Burgernet gestart. Daaruit blijkt dat één van de daders grijze kleding droeg, de ander droeg blauwe en/of zwarte kleren. De actie van Burgernet heeft niets opgeleverd.

AMSTERDAM: Ivm Geweldsdelict Reigersbos, sign: 2 neg jongens, dnk kleding, 1 grijs gekleed, 1 in

zwart/donker b https://t.co/SaSxQ1DtGU — Burgernet N-Holland (@Burgernet_NH) December 25, 2017