Automobilist ramt vangrail in Noord

Een automobilist is vannacht tegen de vangrail gebotst op de A10 in Noord. Dat gebeurde in de bocht van Zaandam naar Amsterdam.

De automobilist zou in de slip zijn geraakt. Hij kwam uiteindelijk op de vluchtstrook tot stilstand. De bestuurder is gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hij bleek niet gewond te zijn.

Zijn auto was total loss en is door een bergingsbedrijf meegenomen.