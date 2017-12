Twee trams ontspoord na botsing in West

Tram 12 en tram 14 zijn rond 9.45 uur op de Bilderdijkstraat met elkaar in botsing gekomen. Dat gebeurde ter hoogte van de Kinkerstraat.

Beide trams waren door de botsing ontspoord. Niemand raakte gewond. Het tramverkeer was door de aanrijding enige tijd ontregeld. Tram 3, 12, 13 en 14 sloegen een aantal haltes over.

Hoe de botsing kon gebeuren is onduidelijk. Het GVB deed in de straat onderzoek naar de oorzaak. Rond 11.00 uur was dat onderzoek afgerond en konden alle trams weer door de straat rijden.

De uitkomst van het onderzoek wordt vermoedelijk later deze week bekend.

Tram 3, 12, 13 en 14 rijden weer de eigen route. Houd rekening met vertraging. — GVB actuele reisinfo (@GVB_actueel) December 26, 2017