Bewoner krijgt melding van inbraak in woning tijdens kerstdiner

De politie heeft gisteravond twee inbrekers opgepakt in een woning aan Kringloop in Amstelveen. De bewoner had ergens anders een kerstdiner en kreeg daar een melding van zijn alarmsysteem.

De politie werd ook gewaarschuwd. Agenten omsingelden de woning en konden de inbrekers oppakken. 'Ook de bewoners waren snel thuis en waren getuige van deze aanhoudingen', schrijft de politie op Facebook.

De inbrekers hadden de hele woning al doorzocht en onder meer horloges in een kussensloop gestopt. De achterdeur en slaapkamerdeur waren opengebroken. Ook zijn er nog wat spullen van de bewoners weggegooid.

De opgepakte inbrekers zitten nog vast. De politie heeft in de woning sporenonderzoek gedaan en vraagt mensen die de twee op eerste kerstdag in de omgeving hebben gezien zich te melden.