'Gedetineerden moesten binnenblijven op dag van helikopterkaping'

Mocht het hen zijn gelukt een helikopter te kapen en naar de gevangenis in Roermond te vliegen om Benaouf A. te bevrijden, dan was de groep criminelen die dat volgens justitie van plan was waarschijnlijk op een lege binnenplaats gestuit.

Op 11 oktober, de dag van de verijdelde ontsnapping, moest iedereen binnen de gevangenis namelijk binnenblijven. Dat was één van de maatregelen die politie en justitie hadden genomen.

Ontsnapping onmogelijk

'We hadden het zo geregeld dat het niet mogelijk zou zijn voor hen om iemand uit de Penitentiaire Inrichting te halen', onthult hoofdofficier Theo Hofstee in een eindejaarsgesprek met AT5, dat donderdag wordt uitgezonden. 'Buiten de gevangenis waren voor de zekerheid diverse obervatie -en arrestatieteams aanwezig.'

De groep Amsterdammers probeerde op 11 oktober op Kempen Airport in Budel een helikopter te kapen. Justitie denkt dat topcrimineel Benaouf A. daarmee uit de gevangenis in Roermond moest worden bevrijd. A. is een hoofdrolspeler in de recente onderwereldoorlog en zit zelf vast voor betrokkenheid bij een liquidatie.

Helikopterpiloot uit Colombia

Politie en justitie waren van te voren op de hoogte van de vermeende ontsnappingsplannen en wisten op tijd in te grijpen. Tijdens een achtervolging werd in het Limburgse Roosteren één van de verdachten doodgeschoten. In totaal zitten nu zeven personen vast, onder wie een Colombiaanse helikopterpiloot.

Volgens de Amsterdamse hoofdofficier was de groep zwaarbewapend. 'De plaats waar die helikopter naartoe zou vliegen, met degene die de criminelen daarvoor in gedachten hadden, daar waren ook andere mensen aanwezig in verschillende auto's met wapens.'

Films

'Vrij bijzonder, je ziet het een enkele keer in films', zo kwalificeert Hofstee de verijdelde ontsnappingspoging en helikopterkaping. 'Het zegt ook wel iets over het type criminelen. Wat ze durven, wat voor mogelijkheden en ideeën ze hebben. En hoe gevaarlijk ze zijn.'

'Als je kijkt naar de wapens en hoe ze wilden proberen gewapenderhand iemand uit de gevangenis te bevrijden, dat is nogal wat', stelt Hofstee. 'Dat zijn nietsontziende criminelen.'