Drukte blijft uit in centrum: 'Ga mijn omzet niet halen'

Voor wie normaal gesproken de drukke binnenstad liever mijdt, was het vandaag juist prima toeven. Van drukte was vanochtend en vanmiddag geen enkele sprake.

Op veel plekken waar je nog weleens over de hoofden kunt lopen, was er bijna niemand te bekennen. 'Het is heel rustig, helaas, tot nu toe. Het is een beetje een normale dinsdag'. zegt een winkelier.

Een visboer vreest zijn targets zelfs niet te halen. 'Het valt hartstikke mee, hiero. Ik zit nog niet eens op een tiende van de omzet die ik moet halen.' De enige plek waar het echt druk was, was natuurlijk bij het IAmsterdam-logo op het Museumplein.