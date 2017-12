Voer voor discussie: 'Expats zijn ook Amsterdammers, die moet je omarmen'

De aantrekkingskracht van Amsterdam op expats en studenten is onverminderd groot. De schatting is dat er elk jaar 4000 expats bij zullen komen en dat is goed voor de stad, vindt stadssocioloog Jan Rath van de UvA. Maar de woningmarkt heeft investeringen nodig.

'De gemeente heeft ingezet op een hoogwaardige economie met veel creatieve bedrijven. Een internationale economie dus daar komen mensen op af. De gemeente heeft het zelf opgeroepen, dus als er klachten zijn moeten ze bij zichzelf zijn.'



Voorrang voor Amsterdammers?

Er wonen naar schatting momenteel zo'n 80.000 expats in de stad en dat worden er ook niet snel minder. Allemaal mensen die met Amsterdammers concurreren voor woningen. SP-wethouder van Wonen Laurens Ivens nam met de verkiezingen in aantocht al stelling, hij pleitte zelfs voor een voorrangsregeling voor Amsterdammers die hier minstens drie jaar wonen.

'Dit college begon met het motto: Amsterdam is van iedereen. Dat is een mooi motto, en ik vind ook dat alle mensen welkom zijn in deze stad', aldus Ivens vorige maand. 'Alleen de vraag is nu: als we maar een beperkt aantal woningen hebben, wie gaan er in die woningen zitten? En dan zeg ik: Amsterdam is toch van Amsterdammers.'

Een rare redenering, vindt Rath. 'Want dat is volstrekt in strijd met de vrijheid om te wonen waar je wilt. Maar bovendien wie zijn Amsterdammers? (...) Expats komen ook uit Dronten, Drachten of Woerden, allemaal om in de stad te werken. Het is raar om ze eruit te trekken als een categorie waar alle problemen aan kleven.'

'Het gaat economisch gezien heel goed met Amsterdam. Misschien niet met alle individuele Amsterdammers maar met de stad als geheel gaat het ontzettend goed. Dat moet je omarmen'. gaat Rath verder. 'Tegelijkertijd moet er geïnvesteerd worden in oplossingen voor problemen die sommige mensen als bijeffecten kunnen hebben. Je moet niet zeggen: we willen geen mensen meer die aan onze economie gaan bijdragen.'

Meer of minder expats?

Het onderscheid dat de SP wil maken viel ook slecht in expatland: 'Mensen die tijdelijk, heel lang, wel drie jaar of net geen drie jaar, je gaat mensen onderscheiden', zegt expat James Cavell. Hij kwam naar Amsterdam en vond werk bij een multinational. 'Ik ben bang dat er ooit een populist opstaat die gaat zeggen: "Willen we meer of minder expats?" En dat iedereen dan "minder, minder" gaat roepen. Kan het zo ver komen?'

Hoogleraar Rath maakt dat onderscheid in ieder geval niet en ziet expats ook als Amsterdammers. Maar er moet wel geprobeerd worden om expats enthousiast te maken voor wonen in de randgemeenten. 'Meer woningen in de lagere prijsklasses, je moet minder Amsterdams denken. Er komen mensen hier naartoe die vinden Almere helemaal niet erg vinden. 25 minuten met de trein naar het centrum, dan ben je toch relatief dichtbij. Je kan het regionaler bekijken, dat is de uitdaging. De hele regio kan wordt meegetrokken in de goede economie en als er bijeffecten zijn, kun je die gezamenlijk bekijken.'

