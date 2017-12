'Overnachting in Amsterdam tijdens jaarwisseling het allerduurst van Europa'

De kassa's rinkelen in de stad de komende dagen. Feestgangers die Amsterdam hebben uitgekozen om de jaarwisseling te vieren betalen Europees gezien de hoofdprijs.

Dat beweert de Franse vergelijkingssite Allovoyages.fr, het nam de gemiddelde hotelprijzen van 30 Europese bestemmingen onder de loep. De conclusie was dat Amsterdamse hoteliers hun prijzen voor een tweepersoons kamer gemiddeld met 147 procent verhogen naar 314 euro.

De goedkoopste slaapplek in de stad is momenteel, kijkend naar het aanbod op boekinssites, een bed in een female only hostel in Zuidoost: 75 euro. Het Waldorf Astoria en Amstel Hotel doen het voor het tienvoudige. Het pas geopende Hotel TwentySeven op de Dam spant de kroon in de binnenstad, daar is nog een suite te boeken voor 1300 euro.

Tsjechen vragen zes keer zoveel

De top vijf van het onderzoek wordt verder gevormd door Edinburgh (293, +218 procent), Praag (274 euro, +697 procent), Venetië (272 euro, +274 procent) en Wenen (243 euro, +256 procent).

1. Amsterdam €314 Euros (+147%)

2. Edinburgh €293 Euros (+218%)

3. Prague €274 Euros (+697%)

4. Venice €272 Euros (+274%)

5. Vienna €264 Euros (+256%)

6. Budapest €243 Euros (+465%)

7. Dublin €220 Euros (+144%)

8. Milan €207 Euros (+93%)

9. London €196 Euros (+97%)

10. Riga €194 Euros (+361%)