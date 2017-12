Napoli ziet wel wat in Amin Younes en zou vijf miljoen willen betalen

Ajacied Amin Younes staat volgens Italiaanse media nadrukkelijk in de de belangstelling van Napoli. De koploper zou bereid zijn miljoenen neer te tellen voor de kleine Duitser.

Volgens La Gazzetta Dello Sport wil Napoli het liefst in januari al zaken doen. Laatste horde is directeur Marc Overmars. Het contract van Younes loopt komende zomer af en Overmars zou volgens Italiaanse kranten willen proberen een mooie prijs af te dwingen. Als Younes zijn contract uitdient, kan hij namelijk in juni transfervrij vertrekken.

La Repubblica gaat het verst met speculeren. De krant schrijft dat Napoli al vijf miljoen euro zou hebben geboden, Overmars zou zelfs 15 miljoen euro willen zien. Tuttomercatoweb schrijft dat Younes al akkoord is met Napoli, hij zou kunnen tekenen voor vijf jaar 1,5 miljoen exclusief bonussen gaan verdienen.

De 24-jarige vleugelaanvaller kent een ongelukkig seizoen en is inmiddels op de bank beland. Gezien de stormachtige ontwikkeling van David Neres en Justin Kluivert lijkt zijn situatie voorlopig ook niet te verandern.