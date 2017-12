Wel of geen echte 'Hitler'? Twijfels over echtheid van aquarel

Onderzoeksinstituut NIOD heeft volgens twee onafhankelijke onderzoekers ten onrechte de conclusie getrokken dat een aquarel die het eerder dit jaar kreeg 'vrijwel zeker' is geschilderd door Adolf Hitler.

Het NIOD kreeg het werk van een vrouw die er zelf niks mee te maken wilde hebben. Haar vader kocht het voor 75 cent, hij vond de lijst mooi. Maar ook hij deed hem weg toen hij besefte wie de maker was.

De dichters Bart FM Droog en Jaap van den Born wilden meer weten van het schilderij en stellen op basis van eigen onderzoek dat het instituut 'alle alarmbellen negeerde' en 'ondeugdelijk en halfslachtig' onderzoek heeft verricht.

Hitler schildrerde 3000 werken

Het NIOD zegt het commentaar serieus te nemen en open te staan voor reacties en kritische kanttekeningen. Tegelijkertijd benadrukt directeur Frank van Vree dat het maar de vraag is of ooit definitief kan worden bewezen of het Weense stadsgezicht nu wel of niet door Hitler is geschilderd. Door vervolgonderzoek hoopt het instituut meer te weten te komen.

Tijdens zijn carrière maakte Hitler zo'n 3000 werken, sommigen zijn nog weleens voor flink wat geld verhandeld. Hoeveel deze Hitler waard is, is niet bekend. Het werk wordt waarschijnlijk niet tentoongesteld.