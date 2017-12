FC Utrecht houdt overgang Erik ten Hag nog even op

Trainer Erik ten Hag en Ajax zijn er allang uit. Het is slechts een kwestie van tijd voordat zijn huidige club FC Utrecht overstag gaat.

Volgens het Algemeen Dagblad heeft Ten Hag een clausule in zijn contract waarin staat dat hij komende zomer voor 400.000 euro mag vertrekken. Deze afkoopsom geldt alleen niet voor een ander tijdstip.

De Telegraaf meldde vorige week al dat FC Utrecht 700.000 euro verlangt van Ajax. Nu Ten Hag ook zelf heeft gezegd naar Ajax te willen vertrekken, lijkt er geen weg terug meer te zijn. 'Ajax is een aansprekende club, de meest fascinerende club in Nederland. Natuurlijk heb ik daar interesse in.'

Op de vraag of hij interesse heeft om trainer bij Ajax te worden, zegt hij ja. 'Wie niet? Ook Erik ten Hag zou dat een geweldige uitdaging vinden', zei hij over zichzelf. 'Natuurlijk heb ik daar interesse in. Maar het is aan de clubs.'