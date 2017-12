Auto vliegt in brand na aanrijding in Noord, vier inzittenden spoorloos

Een auto met vier inzittenden is vanochtend na een aanrijding in brand gevlogen. Dat gebeurde op de H. Cleyndertweg in Noord.

Een buschauffeur zag rond half zeven vier personen bij de brandende auto staan, twee van hen waren gewond. De vier namen daarna de benen en zijn niet meer gezien.

Getuigen melden dat de auto eerder met hoge snelheid over de Waddenweg reed. Na de kruising met de IJdoornlaan knalde de auto rechts van de weg tegen een lichtmast. De brand zelf was snel geblust, de auto is total loss.