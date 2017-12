Brokkenpiloot ontsnapt aan de dood bij bizar ongeluk Rokin

Hoeveel geluk kan je hebben? Dat zal deze 20-jarige automobilist zich deze week nog een paar keer afvragen. Op het Rokin ramde hij met zijn auto het hek bij de tramhalte, de metalen buis doorboorde alles in zijn auto.

Het ongeluk gebeurde kort na 04.00 uur. De man was al opgevallen door zijn rijgedrag, op het Waterlooplein reed hij door rood en even verderop passeerde hij een verkeersheuvel aan de verkeerde kant.

Onderweg negeerde hij nog een stopteken van de politie waarna hij even uit het zicht verdween. Zijn 'vlucht' duurde niet lang, op het Rokin kon hij de tramhalte niet ontwijken en ramde hij de metalen/glazen afzetting. De buis doorboorde alles in zijn auto behalve de man zelf, hij raakte slechts lichtgewond.

Hij is onderzocht in het ziekenhuis en heeft ook bloed moeten afgeven. Daaruit zal moeten blijken of hij inderdaad teveel gedronken had. Zijn gedrag op de weg was al voldoende aanleiding om zijn rijbewijs in te trekken.